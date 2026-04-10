174 anni di attività della Polizia di Stato su tutto il territorio Italiano e di questi 5 sono quelli in cui è stata effettivamente costituita la Questura di Barletta Andria Trani. Ancora una storia piccola quella della Provincia più giovane d’Italia ma che il Questore Alfredo Fabbrocini ha voluto celebrare oggi a Canosa di Puglia, in Piazza Vittorio Veneto e con la presenza di tutti i comuni della Provincia e delle autorità civili, militari e religiose, nella festa per celebrare proprio l’anniversario di nascita della Polizia di Stato.

Nel corso del suo intervento, preceduto dalla lettura dei messaggi del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Questore Fabbrocini ha voluto rimarcare i numeri dell’azione sul territorio, un modo per verificare lo stato di attuazione di un vero e proprio patto tra comunità e Polizia di Stato. «Dateci fiducia e noi vi daremo sicurezza», ha rimarcato più volte parlando anche dei suoi 780 giorni da Questore della BAT per una Provincia che ora può contare su circa 500 agenti, nell’ultimo anno su di un +52% di arresti oltre ad un +600% di fermi per i furti di autovetture i cui dati stanno rapidamente scendendo per ora del 40%. E poi una flessione dei reati in genere che scendono negli ultimi anni del 13% con numeri triplicati di pattuglie e volanti in giro per fare indagini e prevenzione. Il Questore ha rimarcato anche che solo nell’ultimo anno sono stati 8 i poliziotti indagati perchè «i nostri errori non li nascondiamo» ha spiegato Fabbrocini. E poi il 338% in più di ammonimenti per contrastare la violenza di genere, 196% in più di fogli di via e 137% in più di avvisi orali. Tutti provvedimenti che testimoniano la presenza costante della Polizia di Stato sul territorio.

La mattinata a Canosa è stata anche l’occasione per consegnare diverse importanti benemerenze per poliziotti che si sono distinti particolarmente in attività di indagine, di soccorso e di intervento ma è stata anche l’occasione per annunciare che da lunedì partirà il progetto sperimentale di gestione delle telecamere pubbliche e private dal titolo BatCam con cui si cercherà di contrastare ancor di più la micro e macro criminalità.

Il servizio di News24.City.