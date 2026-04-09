Dal calcio alla politica passando per la solidarietà. E’ deceduto questa mattina all’età di 86 anni Ennio Pasqualin storico sindaco di Frassinelle Polesine in provincia di Rovigo. Da giovane agricoltore con la passione per il calcio ha vissuto i suoi anni migliori da giocatore nella AS Andria sfiorando la carriera professionistica. In particolare vestì la storica maglia biancazzurra in serie D negli anni ’64 e ’65 mettendo a referto anche un gol con cui decise un derby molto sentito contro il Brindisi. In Puglia aveva vestito anche le maglie di Trani e Lecce mentre nel 1963 era stato anche convocato nella selezione della rappresentativa nazionale dilettanti.

Dopo il calcio ha vissuto una parentesi importante di vita nella politica e come Sindaco di Frassinelle: primo cittadino per tre mandati dal 2004 al 2019. In precedenza aveva ricoperto la carica dal 1980 al 1990, poi fino al 1999 era stato consigliere d’opposizione. Era salito all’onore delle cronache nazionali per aver guidato il pulmino che portava i bambini a scuola, in un momento di difficoltà per il Comune di Frassinelle. Sempre attento agli ultimi.

«Della sua antica esperienza calcistica aveva conservato la capacità di saper scendere in campo per mettersi in gioco personalmente», lo ha ricordato così il presidente del Veneto Alberto Stefani.