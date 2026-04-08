Si è svolto oggi il 100° consiglio comunale di questa Amministrazione. L’ultimo politico, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio Giovanni Vurchio, perché il prossimo sarà prettamente tecnico. Lo stesso Presidente, nella sua introduzione, ha brevemente riepilogato i numeri relativi ai lavori della massima assise cittadina: 652 provvedimenti licenziati, 100 Consigli Comunali dal 2020 al 2026, 51 ordini del giorno, 120 sedute di capigruppo, 224 debiti fuori bilancio licenziati.

Nella seduta di oggi, mercoledì 8 aprile, il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare tutti i punti all’ordine del giorno, inclusi gli ordini del giorno urgenti. E’ stato approvato il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, tra cui quello relativo alla procedura espropriativa PIP. Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici. «Un atto – spiega l’Assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella – che mira a valorizzare e promuovere la funzione dell’associazionismo come forma di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse».

Il Consiglio ha proceduto anche a deliberare, approvandolo, sull’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2026/2028 ed elenco annuale 2026. «Attraverso la variazione del piano triennale dei lavori pubblici – spiega l’Assessore al Quotidiano Mario Loconte – viene confermata l’attenzione sul tema delle manutenzioni stradali su cui opereremo interventi d’urgenza sulle nostre strade urbane ed extraurbane, in continuità con le altre scelte fatte da questa amministrazione di reperire continue risorse, con l’obiettivo di rendere sempre più estesa la messa in sicurezza delle nostre strade.

Sono infatti in corso progetti per oltre 4 milioni di interventi pronti per poter essere cantierizzati, per una parte, già nei prossimi mesi».