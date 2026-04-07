Scuola, cultura e sport sono i temi dominanti alla base del progetto che vede come fautori due volti nuovi prestati alla politica. Grande entusiasmo e partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Nunzia Saccotelli ed Emanuele Fortunato, candidati al consiglio comunale di Andria nella lista civica “Bruno Sindaco”. La prima docente e giornalista, il secondo imprenditore nel settore sportivo: due figure che mettono al servizio della città le proprie professionalità, al solo scopo di migliorarla e farla crescere.

Prende corpo e vitalità la lista civica della candidata sindaco del centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Andria, in programma il 24 e 25 maggio.

Aldo Losito