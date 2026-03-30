Mercoledì 1 aprile alle ore 19 si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di Emanuele Fortunato e Nunzia Saccotelli, candidati al consiglio comunale di Andria in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. L’appuntamento è fissato in Corso Cavour 148, nel cuore della città.

I due candidati corrono nella lista «Bruno Sindaco» che farà parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Giovanna Bruno. L’inaugurazione del comitato rappresenta il primo atto pubblico ufficiale della loro campagna elettorale, un momento di incontro aperto alla cittadinanza per presentare la propria candidatura e proseguire il confronto con gli elettori.