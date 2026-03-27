Il Consigliere regionale Giovanni Vurchio ha incontrato la comunità del quartiere San Valentino in un significativo momento di confronto e ascolto, dedicato all’analisi delle principali criticità e delle prospettive di sviluppo del territorio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo diretto con i cittadini, da cui è emerso un quadro ampio e articolato che restituisce l’immagine di periferie spesso accomunate da fragilità sociali, economiche e urbane, ma anche da una forte volontà di riscatto e partecipazione.

«È fondamentale – ha dichiarato il Consigliere Vurchio – mantenere un contatto costante con le comunità locali, ascoltare i bisogni reali dei cittadini e tradurre queste istanze in azioni concrete a livello istituzionale. Le periferie non possono essere considerate marginali, ma devono diventare centrali nelle politiche di sviluppo e coesione». Un sentito ringraziamento è stato rivolto a don Michelangelo e don Savino per la disponibilità e l’accoglienza, che hanno reso possibile questo momento di confronto, inserito nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio regionale, in collaborazione con la Prefettura e con il Ministero dell’Interno.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e partecipazione, volto a costruire risposte efficaci e condivise per il miglioramento della qualità della vita nei territori.