Un “film” già visto a Cardito contro il Nola. Una “proiezione” che la Fidelis ha ripetuto domenica scorsa ad Afragola. Sconfitta esterna, la quinta di fila con la valigia da viaggio, nonostante una situazione di vantaggio. Per fortuna degli andriesi, le prossime due sono al “Degli Ulivi”: Acerrana prima, Francavilla in Sinni poi.
Domenica, a partire dalle ore 16, arriva al “Degli Ulivi” la cenerentola Acerrana, tenuta “in vita” solo dalla matematica. Vietato sbagliare. Vietato mancare l’appuntamento con il quarto successo casalingo consecutivo.
Perina, il migliore della Fidelis al “Luigi Moccia”, immaginava qualcosa di diverso quando ha firmato ad Andria, con la squadra della sua città.
Serve unione di intenti, in questo momento delicato della stagione. Servirebbero sei punti nelle prossime due in quattro giorni per avvicinare di moltissimo la quota-salvezza prima di Pasqua: giovedì prossimo, sempre al “Degli Ulivi”, c’è lo scontro diretto con il Francavilla in Sinni.
Andria-Acerrana, dunque. Fidelis che monitora le condizioni fisiche di Giorgione, uscito anzitempo ad Afragola per un problema fisico ed inevitabilmente a rischio per domenica.
Il servizio.