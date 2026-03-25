Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 16:00. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming per garantire trasparenza e piena partecipazione della cittadinanza ai lavori consiliari.

All’ordine del giorno figurano, tra i principali punti, la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, numerosi provvedimenti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e procedure esecutive, nonché l’adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, con le relative determinazioni.

«Il Consiglio Comunale rappresenta il luogo più alto del confronto democratico cittadino» dichiara Vurchio. «Anche attraverso la trasmissione in streaming, vogliamo rafforzare il legame con la comunità, garantendo massima trasparenza e responsabilità nelle scelte che riguardano il presente e il futuro della nostra città».

L’amministrazione invita cittadini, associazioni e organi di informazione a seguire i lavori.