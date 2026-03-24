Una promessa solenne che si trasforma in impegno civile. Con il giuramento ufficiale prestato oggi presso la sede della Provincia BAT, il Raggruppamento Territoriale delle Guardie Ecologiche Volontarie accoglie nuove forze tra le sue fila. Non semplici volontari, ma vere e proprie sentinelle dell’ambiente.

Le Guardie Ecologiche Volontarie avranno compiti cruciali: monitoraggio ambientale, prevenzione degli sversamenti illeciti e, soprattutto, educazione al rispetto del patrimonio naturale. Un lavoro di squadra, coordinato dal responsabile Raggruppamento Territoriale GEV della Bat Gianni De Trizio, che ha sottolineato come diventare una Guardia Ecologica significhi assumersi una responsabilità diretta verso la comunità.

Il momento più significativo della mattinata è stato il giuramento collettivo, seguito dalla consegna dei distintivi. Da oggi, queste nuove guardie affiancheranno le istituzioni come osservatori attenti e qualificati.

La giornata si è chiusa con una foto di rito che immortala il nuovo nucleo operativo. Un messaggio chiaro che parte dalla Provincia BAT: proteggere l’ambiente oggi è l’unico modo per garantire un domani alle nuove generazioni.