Bene per oltre un’ora ma poi si fa rimontare e superare nei minuti finali. Altra trasferta amara per la Fidelis che perde la sua quinta gara consecutiva lontano dalle mura amiche e lo fa nuovamente in Campania questa volta contro la lanciatissima Afragolese che continua a veleggiare in zona playoff. Al gol di Giorgione in apertura di ripresa hanno risposto le marcature di Longo in rovesciata e di Montaperto in pieno recupero. E’ sembrata una ripetizione della sfida a Nola di qualche settimana fa quando la Fidelis perse nuovamente per 2 a 1 con le stesse identiche modalità. Ma andiamo con ordine.

Catalano si affida ad una formazione collaudata che punta sul 4-3-3 con però l’ingresso dal primo minuto del classe 2007 Rovere pienamente ristabilito in fase offensiva al fianco di Marquez e Taurino. C’è il ritorno tra i titolari di Ronchi in difesa assieme a Cipolletta. Dall’altro lato modulo praticamente speculare ma con tanti cambi per il tecnico Ciaramella e l’inserimento dal primo minuto del classe 2009 Scafaro in avanti al fianco di De Sena e Longo. C’è anche Gioielli a centrocampo. Pronti via e dopo neanche 20” è l’iniziativa di Rovere dalla destra ad impensierire la retroguardia di casa. Poi ci prova anche Taurino dalla distanza attento Puca in corner. Stesso copione quando al quarto d’ora è Giorgione a provarci dalla distanza, attento sempre l’estremo difensore di casa. La buona manovra andriese lascia con il passare dei minuti campo e spazio a quella dell’Afragolese che però si fa vedere solo nel finale con un colpo di testa di Longo che non trova lo specchio della porta. In pieno recupero è Marquez a costruirsi una palla gol ma il tiro finale è sul fondo e l’azione è viziata da un fuorigioco.

Nella ripresa subito in campo Orlandi al posto di Taurino per la Fidelis e dopo neanche tre giri di lancette la squadra di Catalano passa. Azione imbastita proprio da Orlandi a sinistra per Casiello il cui cross è una pennellata per l’inserimento deciso di Giorgione che anticipa tutti. La gioia per il centrocampista andriese dura davvero poco visto che dopo pochi minuti è costretto al cambio. La reazione dell’Afragolese non si fa attendere con il tocco in area di Senese intercettato in area da un calciatore di casa. Ci prova ancora Longo con la testa palla alta da ottima posizione. Entra anche Ferrara oltre a Montaperto e Soukori con tutte le frecce a sua disposizione per Ciaramella. E Ferrara entra subito nel vivo con un tiro che Perina salva con la complicità della traversa. Ancora decisivo l’estremo difensore andriese sulla bellissima rovesciata provata da Montaperto all’alba della mezz’ora. Azione da vedere e rivedere sia nell’esecuzione del tiro che nella replica di Perina. La Fidelis tiene comunque il campo ed Orlandi ci prova direttamente su calcio di punizione, attento Puca. Diverse le ripartenze andriesi che la Fidelis non concretizza, ci prova anche Cordova entrato nella ripresa con un tiro che impegna Puca. Gioielli in area con il suo tiro che Perina devia ancora in corner. Poi minuto 43 palla in area di rigore andriese, Casiello rinvia con la testa verso il centro e Longo si coordina perfettamente per una rovesciata che beffa l’estremo difensore ospite. Il gol è una mazzata sul morale della squadra di Catalano che si scioglie definitivamente quando al quinto di recupero una palla vagante in area viene rinviata male e Montaperto segna il gol che vale i tre punti per i padroni di casa.

Quinta sconfitta di fila per la Fidelis fuori casa che deve continuare a guardarsi alle spalle considerando anche il doppio impegno casalingo che vedrà impegnati i biancazzurri con Acerrana e Francavilla in Sinni.