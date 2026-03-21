Il nuovo assetto organizzativo dell’UDC in Puglia continua a prendere forma. Il commissario regionale del partito, l’onorevole avvocato Gianfranco Chiarelli, ha conferito ufficialmente a Riccardo Frisardi l’incarico di presidente provinciale per la BAT, Barletta-Andria-Trani.

La nomina giunge in un momento cruciale per il partito, in vista dell’imminente fase di tesseramento e di una riorganizzazione capillare sul territorio pugliese. Frisardi, 46 anni, andriese e professionista stimato, ha formalizzato contestualmente la propria adesione all’Unione di Centro.

«Ti conferiamo questo incarico in considerazione del nuovo assetto del partito» ha scritto Chiarelli nella lettera di nomina. «Sono certo che saprai onorare questo ruolo con la passione e la serietà che ti contraddistinguono». L’investitura è stata comunicata alla Segreteria Nazionale, guidata dal senatore Antonio De Poli, e al presidente nazionale onorevole Lorenzo Cesa, oltre che a tutte le segreterie provinciali e cittadine della regione.

«È per me un onore e una grande responsabilità assumere la guida dell’UDC nella provincia BAT» dichiara Frisardi. «Ringrazio l’onorevole Chiarelli per la fiducia accordatami. Lavorerò da subito con passione e serietà per radicare ulteriormente i valori moderati e di centro sul nostro territorio, ascoltando le istanze dei cittadini e delle segreterie per costruire una proposta politica solida e vicina alle comunità della Sesta Provincia».

Con questa nomina l’UDC Puglia punta a rafforzare la propria presenza nell’area del Nord Barese, puntando su competenza e radicamento territoriale in vista delle prossime sfide politiche.