Sono in corso presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città i lavori di installazione del nuovo sistema di gestione dei lavori consiliari. Su impulso della Sindaca Giovanna Bruno, degli assessori agli Affari Istituzionali Pasquale Colasuonno e all’Innovazione Tecnologica Viviana Di Leo, l’Amministrazione continua a perseguire costantemente l’obiettivo strategico di modernizzare, innovare ed elevare la qualità dei servizi utili, al fine di rendere più efficace ed efficiente la Pubblica Amministrazione, in linea con gli obiettivi di mandato.

«Tale attività – afferma l’Ass. Colasuonno – rientra nel più ampio processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica dell’Ente in corso, mirando a un adeguamento generale delle infrastrutture materiali ed informatiche, anche attraverso le diverse linee di finanziamento del PNRR, nell’ottica di un progressivo miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e della loro migliore fruibilità ed accessibilità».

«Il nuovo sistema di gestione dei lavori consiliari rappresenta un importante passo avanti per la modernizzazione del nostro Ente – spiega l’Ass. Di Leo – e per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Come Assessora all’Innovazione tecnologia, ho iniziato un percorso di ammodernamento e miglioramento dei processi e delle procedure tecnologiche sin da subito, perché grazie allo sviluppo tecnologico è possibile semplificare, velocizzare e agevolare anche la vita dei cittadini, accorciando le distanze con la PA e rendendo tutto più accessibile. L’implementazione del nuovo sistema di gestione della sala consiliare è necessario, sia perché il sistema attuale è talmente vetusto da rendere difficili anche i lavori consiliari, sia perché una maggiore trasparenza e comprensione di ciò che accade durante i consigli comunali è fondamentale per permettere al cittadino di essere più partecipe e quindi più consapevole. In 5 anni il percorso di digitalizzazione dell’Ente e della Città è stato costante e continueremo a lavorare affinché Andria diventi una città smart all’altezza degli standard europei».

L’informatizzazione e la digitalizzazione della sala consiliare, con l’utilizzo dei fondi Pnrr, consente di trasformare le sedute dei lavori consiliari in eventi trasparenti, accessibili e partecipativi. Attraverso l’adozione della nuova piattaforma digitale il Comune potrà gestire l’intero processo assembleare con una formula innovativa con riflessi immediati sulla linearità e migliore fruibilità dei lavori sia da parte dei consiglieri comunali sia da parte dei cittadini. Le sedute verranno trasmesse in audiovideo streaming permettendo ai cittadini di seguire i lavori in diretta e di ricercare interventi per singolo oratore e tematica. Le votazioni, la gestione degli ordini del giorno, la prenotazione a intervenire e la conseguente verbalizzazione automatica, saranno gestite digitalmente. La creazione di archivi storici digitali faciliterà la consultazione delle sedute consiliari, migliorando l’accesso all’informazione e semplificando le procedure amministrative, riducendo l’uso di carta e ottimizzando i tempi di pubblicazione degli atti.

L’adozione di tali soluzioni tecniche (sistema audio e di votazione, sistemi digitali di resocontazione e video di controllo), non conduce alla sola informatizzazione tecnologica della sala consiliare ma mira a cambiare l’interazione tra cittadini e istituzioni, migliorando la democrazia partecipativa e il coinvolgimento diretto, consentendo cosi di offrire maggiore trasparenza e partecipazione.