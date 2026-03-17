Ricorre oggi il 165esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Una giornata in cui si celebra l’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Di seguito il messaggio della Sindaca Giovanna Bruno per questa ricorrenza nazionale: «In questi anni abbiamo investito tanto sui giovani, provando ad inculcare loro il senso del Paese, dell’unità nazionale. Lavoro quotidiano sulla Costituzione, provando ad avvicinare tutti, consegnandola direttamente in comune o nelle scuole o negli incontri di legalità che ci vedono in prima linea. Parlandone, spiegando, mettendo in guardia da chi vuole minare le sue basi e la nostra storia. Anche oggi, in questo 165esimo anniversario, il nostro ruolo istituzionale è tra la gente, difendendo la bellezza di essere un’Italia unita».