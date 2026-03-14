CiòMaVuté?! Un incontro pubblico per orientarsi sulla riforma della giustizia

Dibattito informativo, imparziale, sabato 14 marzo in Officina San Domenico

C’è una parola che, per noi, non è uno slogan: partecipazione. È il modo in cui stiamo al mondo come cittadini. Si concretizza ogni volta che garantiamo l’apertura di uno spazio pubblico come Officina San Domenico e invitiamo le persone a diventarne protagoniste: ascoltando, facendo domande, prendendosi il tempo di capire.

È con questo spirito che CapitalSud ospita “CiòMaVuté?!”, un dibattito informativo sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 relativo alla cosiddetta “riforma della giustizia”. La consultazione riguarda una legge di revisione costituzionale che interviene, tra l’altro, sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, sui meccanismi di autogoverno e sull’assetto disciplinare. Trattandosi di referendum costituzionale confermativo, non è previsto quorum: ogni voto pesa.

Proprio perché la materia è tecnica, e proprio perché quella X sulla scheda ci sembra una responsabilità enorme, sentiamo il bisogno di fermarci e capirci di più. Non per semplificare, ma per essere più consapevoli e magari arrivare al voto con strumenti migliori e un po’ più di serenità.

L’incontro si terrà sabato 14 marzo, in Officina San Domenico (via Sant’Angelo dei Meli 36, Andria), con accoglienza alle 18:30 e inizio alle 19:00. Il confronto sarà informale, ma rigoroso: due posizioni, quattro esperti, due moderatori, tempi equilibrati, spazio alle domande del pubblico.

A portare le ragioni del SÌ saranno gli avvocati Giangregorio De Pascalis e Francesco Tedeschi.

Per il NO interverranno i magistrati Francesco Tosto e Patrizia Papa.

Modereranno Alessandra Santoro e Giorgio Leo, membri di CapitalSud, entrambi laureati in giurisprudenza.

Come CapitalSud crediamo che la cittadinanza non si eserciti solo nel momento del voto, ma anche prima: nel modo in cui ci informiamo, nel modo in cui ascoltiamo punti di vista diversi, nel modo in cui restiamo vigili.

La partecipazione è gratuita.