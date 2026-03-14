Torna a riunirsi il Consiglio Comunale. Il presidente Giovanni Vurchio, all’esito della Conferenza dei Capigruppo, ha ritenuto di dover convocare la massima assise cittadina per martedì 17 marzo alle ore 16, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questo l’ordine del Giorno:

1) proposta di deliberazione di consiglio comunale: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – ratifica della deliberazione di giunta comunale n.19 in data 11/02/2026.” (prop. n. 8 del 19/02/2026);

2) proposta di deliberazione di consiglio comunale: “Variazione al bilancio di previsione 2026-2028.” (prop. n. 13 del 04.03.2026);

3) proposta di deliberazione di consiglio comunale: “Rinnovo convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale tra il comune di Andria ed il comune di Spongano.” (prop. n. 9 del 26/02/2026);

4) proposta di deliberazione di consiglio comunale: “Presa d’atto della deliberazione del consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Gestione del servizio idrico integrato nell’ambito Puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045. Disposizione di affidamento in conformità all’art. 149 bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni”. Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP spa da parte del comune di Andria e adesione a una società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, denominata “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni della Regione Puglia”. (prop. n. 10 del 04.03.2026);

5) Riconoscimento di n. 13 debiti fuori bilancio;

6) proposta di deliberazione di consiglio comunale: digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale, e correzione di meri errori materiali contenuti nella cartografia, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l.r. Puglia n.20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.. controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva. (prop. n. 25 del 10.03.2026).