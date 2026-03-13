«Dove l’intelligenza e l’educazione delle persone non arriva, purtroppo dobbiamo intervenire noi». Parla l’assessore alla sicurezza della città di Andria Pasquale Colasuonno che ha spiegato in una nota il necessario intervento della polizia locale dopo le tante denunce delle scorse settimane. Infatti dopo l’apertura del Mc Donald’s i rifiuti nel vicino parcheggio del Penny sono divenuti insostenibili.

«Ieri sono state fatte le prime due multe per abbandono di rifiuti (di cibo acquistato nel vicino Mc Donald’s) nel parcheggio del Penny. 206 euro l’ammontare della sanzione comminata a 2 ragazzi, più il ripristino dei luoghi. Ovviamente sono solo le prime multe di questo tipo e andremo avanti a farle, perché con certe persone le buone non funzionano proprio. Nel frattempo abbiamo chiesto al direttore del Penny di lasciare le luci accese nel parcheggio anche di notte in modo da aumentare la possibilità di controllo».

Intanto ieri c’è stato anche un nuovo controllo congiunto della Polizia Locale con la Motorizzazione. Il risultato: monopattini controllati 9, bici controllate 32, sanzioni bici 13 (fra sanzioni economiche, fermi e sequestri), sanzioni monopattini 10.