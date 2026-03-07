Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC) e Innovazione Tecnologica informa che è stata pubblicata l’Ordinanza Dirigenziale n.60/2026 con la quale si dispongono variazioni momentanee alla viabilità in piazza Vittorio Emanuele II in occasione delle riprese cinematografiche dal 9 al 13 marzo 2026.

In particolare si ordina di istituire dal giorno 09.03.2026 al giorno 12.03.2026 IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, eccetto AUTORIZZATI, dalle ore 07:00 fino a cessata esigenza su: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, tratto compreso tra Via De Anellis e Via Vaglio.