«Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio decisivo per rendere il nostro sistema giudiziario più equilibrato, efficiente e vicino ai cittadini. Il voto del 22 e 23 marzo non è una semplice consultazione, ma un’occasione concreta per correggere distorsioni che da troppo tempo rallentano i processi e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, a margine del confronto tenuto ad Andria organizzato dal comitato per il Sì.

«Ringrazio la collega Carolina Varchi per la sua presenza ad Andria e per il contributo offerto al dibattito, insieme a tutti gli autorevoli ospiti intervenuti, l’avvocato Malcangi e il presidente della Camera Penale di Trani l’avv. Gagliardi, che hanno aiutato a entrare nel merito dei temi oggetto del referendum. Sostenere il Sì significa affermare un principio chiaro: la giustizia deve tornare a essere uno strumento di garanzia dei diritti e non un sistema che produce lentezze, incertezze e diseguaglianze. Una giustizia che funziona è una condizione essenziale per la credibilità dello Stato, per la tutela dei cittadini onesti e per lo sviluppo economico del Paese. La vittoria del Sì rappresenterebbe un passo avanti concreto verso un sistema giudiziario più moderno ed efficiente. Per questo continueremo a promuovere occasioni di informazione e confronto con i cittadini, per spiegare che c’è l’opportunità di compiere una scelta di responsabilità e dare un segnale chiaro per una giustizia più giusta».