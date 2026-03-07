La richiesta giunta ieri sera dal consiglio pastorale della Parrocchia di San Riccardo nel quartiere di San Valentino ad Andria è quella di un maggior lavoro congiunto con forze dell’ordine ed amministrazione per garantire una maggiore sicurezza soprattutto stradale nelle strade del rione.

In realtà i numeri spiegati dal comandante della Polizia Locale di Andria Francesco Capogna, riportano negli ultimi due anni una sinistrosità che si attesta a circa il 3% degli incidenti totali nella città di Andria avvenuti nelle principali vie del quartiere. Nel 2025 comunque c’è stato un lieve aumento e c’è stato soprattutto un incidente che ha coinvolto un giovanissimo ragazzo a bordo di un monopattino. Le strade più attenzionate sono senza ombra di dubbio via Cerignola, via Castellaneta e via Comuni di Puglia quelle in cui però non si possono installare dei dossi artificiali.

Ma il monito d’allarme che arriva dalla Parrocchia e anche dai più giovani del quartiere riguarda non solo la sicurezza stradale ma anche la cura dell’ambiente e reati di altra natura. Tutti argomenti che sicuramente sono all’attenzione delle forze dell’ordine con lo stesso comandante Capogna che ha sottolineato come siano arrivati nell’ultimo biennio oltre 200 sanzioni al codice della strada, vi siano 10 telecamere installate in modo fisso e 28 fototrappole che hanno permesso di denunciare diverse persone per gestione illecita e roghi di rifiuti. Ma gli uomini in divisa sono sicuramente l’ultima ratio di un processo in cui serve anche una grande presa di coscienza di ogni singolo residente. Ed allora l’invito di don Michelangelo Tondolo è anche di lavorare sulla formazione e informazione.

Il servizio completo su News24.City.