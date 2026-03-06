La Caritas diocesana di Andria partecipa al bando ordinario 2026 del Servizio Civile Universale con due progetti approvati e finanziati: «Generare la speranza-Caritas Andria», nell’area adulti e terza età in condizioni di disagio, e «Generare processi educativi-Caritas Andria», dedicato ai minori e ai giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Le sedi di servizio sono quattro: la Caritas diocesana di Andria in via E. De Nicola 15, la Biblioteca diocesana in largo Seminario 8, la parrocchia Madonna di Pompei in via Valle d’Aosta 1, e il Centro Emmaus in via Spineto a Minervino Murge. I progetti hanno una durata di 12 mesi, si svolgono su sei giorni a settimana per un totale di 25 ore settimanali e danno diritto a un’indennità mensile di 519,47 euro.

Possono presentare domanda tutti i giovani maggiorenni fino a 28 anni e 364 giorni al momento dell’invio. La scadenza del bando è fissata per l’8 aprile 2026 alle ore 14. Le domande vanno inoltrate esclusivamente in forma digitale tramite il portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili, accessibile con Spid o Carta d’Identità Elettronica, all’indirizzo politichegiovanili.gov.it.

Per chi volesse conoscere meglio i progetti prima di candidarsi, martedì 24 marzo alle ore 19.00 presso la sede della Caritas diocesana in via E. De Nicola 15 si terrà una presentazione pubblica. La Caritas diocesana consiglia inoltre di contattare preventivamente i propri referenti per avviare un percorso articolato in tre fasi: un colloquio preliminare con i responsabili delle sedi di servizio, un tirocinio presso le strutture coinvolte nei progetti e infine un corso propedeutico, che rappresenta anche il momento ufficiale di selezione.

Il Servizio Civile in Caritas non è solo un’esperienza sul campo: offre ai giovani la possibilità di conoscere dall’interno la realtà dell’organizzazione, vivere concretamente la prossimità con le persone più vulnerabili e collaborare con i volontari. Accanto al servizio, un percorso formativo pensato come occasione di crescita verso la maturità.

Per informazioni è possibile rivolgersi a don Mimmo Francavilla al 328.4517674 o a Teresa Fusiello al 333.9884552. Ulteriori dettagli e schede sintetiche dei progetti sono disponibili su caritas.it. Caritas Italiana propone inoltre direttamente progetti di servizio civile all’estero, i cosiddetti «Caschi bianchi», per i quali occorre rivolgersi direttamente all’ente nazionale.