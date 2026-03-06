Dalle mani sporche ai frutti raccolti con cura, dall’ orto al piatto: si è concluso il progetto “Orto in festa” che ha visto protagonisti i bambini delle classi prime e seconde dell’Istituto “Don Bosco-Manzoni” di Andria.

Un percorso iniziato mesi fa con la semina delle cime di rapa di cui poi gli stessi bambini si sono presi cura innaffiandole, fino al momento del raccolto.

Un’attività sensoriale e concreta, approfondita anche tra i banchi di scuola, che ha permesso ai bambini di avvicinarsi alla natura, alla tradizione culinaria e all’ importanza di una alimentazione sana.

Lo scorso mercoledì il lavoro di mesi ha dato il suo frutto grazie allo chef Antonio Abruzzese che ha preparato un piatto della tradizione, orecchiette con cime di rapa.

Un’iniziativa che ha trasformato l’orto della scuola in un’aula a cielo aperto, tra natura, apprendimento e condivisione.