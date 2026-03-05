Il Comune di Andria, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2026, ha aderito alla campagna nazionale “Mai più bandiera bianca”, promossa da ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per rafforzare l’impegno istituzionale contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere. L’iniziativa rientra nell’Anteprima del Festival della Legalità 2026 – 6^ edizione.

Sulla facciata di Palazzo di Città dal prossimo 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, sarà esposto il simbolo rosso-arancione della campagna, quale segno visibile e permanente della determinazione dell’Amministrazione comunale a mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere durante tutto l’anno, oltre le ricorrenze dedicate.

«Come Comune di Andria abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa – dichiara l’Assessora al Futuro con delega alle Pari Opportunità, dott.ssa Viviana Di Leo – perché la violenza sulle donne è un problema che riguarda l’intera comunità. Non è mai una questione privata, ma un fallimento collettivo che richiede una risposta educativa e culturale condivisa. Il cambiamento passa attraverso sensibilizzazione, consapevolezza e prevenzione. Come Amministrazione vogliamo insistere con determinazione in questa direzione».

L’adesione alla campagna si inserisce nel solco dei principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana, nonché nel quadro degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, tra cui la Convenzione CEDAW, l’articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’Agenda 2030 dell’ONU (Obiettivo 5), la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Si richiama inoltre il Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027.

La campagna, lanciata il 10 dicembre 2025 dal Presidente di ANCI, Gaetano Manfredi, e dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, prevede un’azione diffusa di informazione e sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne, con iniziative rivolte all’intera cittadinanza, a partire dalle scuole, e la presenza del simbolo della campagna negli spazi pubblici e negli eventi istituzionali.

Nel 2026, anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica e del voto alle donne, la campagna rappresenterà un richiamo costante alla responsabilità delle istituzioni: contro la violenza sulle donne, nessuna resa e mai bandiera bianca.