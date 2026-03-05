In attesa della sesta edizione del Festival della Legalità, l’Amministrazione Comunale promuove e patrocina alcune iniziative, a partire da questo fine settimana, quali Anteprime del Festival. Eccole nel dettaglio.

Sabato 7 marzo – #TESTIMONI DI LEGALITÀ – Commemorazione dell’80° anniversario dell’eccidio delle sorelle Porro: ore 10.00 – piazza Carolina e Luisa Porro (nei pressi via Ferrucci) e a seguire deposizione di fiori a Palazzo Porro in Piazza Umberto I. Interviene Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; animeranno la cerimonia gli studenti dell’Istituto “R. Lotti-Umberto l” che proporranno letture a tema.

Domenica 8 marzo – #25NOVEMBRETUTTOLANNO – A Palazzo di Città Esposizione bandiera “CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MAI BANDIERA BIANCA”. Il Comune di Andria aderisce alla campagna di comunicazione istituzionale promossa da Anci e Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lunedì 9 marzo – #TESTIMONI DI LEGALITÀ – ore 19 – Centro Aggregazione Fornaci “Don Pino Puglisi” la presentazione del libro del Dott. Sabino Zinni “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”. Saluti Avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, letture a cura di Agata Paradiso.

Martedì 17 marzo – #GIOVANI E LEGALITÀ – ore 10 – Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) “A scuola di … legalità”: Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.

Dal 2 al 24 marzo – #PELLICOLE DI LEGALITÀ – Riprese cinematografiche del film “REEL” scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS.

Giovedì 26 marzo – #TESTIMONI DI LEGALITÀ – ore 9, presso la Masseria San Vittore “A scuola di … legalità”: gli studenti dell’I.C. “A. Rosmini-D. Alighieri”, vincitore del concorso “Mi impegno per la legalità” bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano £Senza Sbarre”.

«Stiamo preparando la sesta edizione del Festival della Legalità che è un nostro obiettivo di mandato – spiega la Sindaca Giovanna Bruno – Coinvolge le scuole, le associazioni e gli enti del territorio per la promozione e l’approfondimento della cultura della legalità, della partecipazione attiva e del confronto su tanti temi che toccano la nostra comunità. Abbiamo promosso in questi anni un’azione corale volta a promuovere la cultura della legalità come strumento di crescita civile e sociale, attraverso idee, momenti di confronto ma anche di intrattenimento, cultura e arte sempre sullo sfondo della Legalità, della Trasparenza e della Testimonianza».