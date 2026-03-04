«Il gioco dell’oca prosegue, perché invece di andare avanti si fanno sempre più passi indietro. La realizzazione del nuovo ospedale di Andria diventa sempre più una barzelletta, dove i responsabili sono Regione e Amministrazione Bruno». Queste le parole del candidato sindaco di centrodestra, Sabino Napolitano, che questa mattina ha partecipato all’audizione in Regione Puglia sul nuovo ospedale della BAT.

«Ancora una volta nessuna data certa per il bando di gara – prosegue Napolitano -. Sono emersi 390 rilievi mossi dall’agenzia regionale Asset sul progetto esecutivo, che ora tornerà indietro ai progettisti per essere rivisto. Questo significa ulteriore perdita di tempo, con i tempi che si allungano inesorabilmente ed inspiegabilmente».

In questi ritardi ci sono anche precise responsabilità dell’Amministrazione Bruno, in merito alla viabilità legata al nuovo nosocomio. «La cosa più grave è che una delle principali criticità sollevate questa mattina dal Rup della Asl riguarda proprio l’Amministrazione Bruno – conclude Napolitano -. In aula è stato detto chiaramente che alcune richieste fatte al governo cittadino sono rimaste senza risposta, causando ulteriori ritardi. Parliamo di un ospedale atteso da anni, e di oltre 360 milioni di euro di investimento. Il rischio è che adesso servano ancora più soldi di quelli previsti. E’ necessaria più attenzione e più presenza su questa partita fondamentale per la nostra città».