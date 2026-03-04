Dopo l’incontro con l’assessore regionale Pentassuglia del 19 febbraio scorso sullo stato dell’arte del Nuovo Ospedale della Bat in territorio di Andria, la sindaca Giovanna Bruno è intervenuta in audizione nella apposita commissione consigliare questa mattina in Regione.

«Ringraziando l’assessore regionale per aver immediatamente preso di petto la mia richiesta – dichiara la Sindaca Bruno – di dare un segnale forte di attenzione alla tematica nonché quella di istituire apposita task force interistituzionale, pur valorizzando il lavoro sin qui fatto in questi anni superando le tantissime criticità, l’impellenza resta solo una: darci un tempo certo per giungere all’indizione della gara. Il tempo sin qui decorso e le tante variabili economiche rischiano di portare a ulteriori incrementi di costi per un’opera che non è più differibile, per dignità di un territorio e per coerenza con la programmazione sanitaria regionale che attende attuazione».

Per parte sua il Comune ha adempiuto alle sue incombenze, ha ricordato la Sindaca, compresa la pubblicazione su Albo Pretorio dell’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 327/2001, per quanto concerne i profili espropriativi.

Il Comune di Andria, inoltre, è soggetto attuatore del grande progetto di viabilità di accesso al nuovo ospedale, sul quale la Sindaca ha aggiornato sullo stato dell’arte in particolare:

– con D.D. del 27.9.2025 si è provveduto ad approvare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – settore LL.PP;

– con D.D. del 31.12.2025 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di supporto tecnico-specialistico al RUP;

– con D.D. del 2.3.2026 si è provveduto ad approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Nei prossimi giorni si procederà con la pubblicazione della gara di appalto mediante procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’incarico professionale completo.

«Il mio è un appello accorato a tutti – aggiunge la Sindaca – è di aggredire questa situazione come straordinaria, perché straordinaria è l’urgenza di avere l’ospedale di secondo livello, di 400 posti letto, vocato all’emergenza-urgenza di un intero territorio provinciale e in linea con le esigenze regionali».

Accogliendo la richiesta della sindaca, l’assessore Pentassuglia ha immediatamente convocato incontro specifico presso l’assessorato il prossimo 16 marzo, con tutti i soggetti tecnicamente coinvolti nei diversi livelli di progettazione dell’opera.

«Ringrazio l’assessore Donato Pentassuglia per la sensibilità e pragmaticità dimostrate, auspicando siano foriere di una immediata svolta operativa – conclude la prima cittadina -. A tutti i consiglieri regionali della BAT affido la necessità che il loro ruolo istituzionale sia all’unisono, orientata al miglioramento e alla crescita sanitaria della nostra terra di cui il nuovo Ospedale di Andria è imprescindibile. Occorre vigilare, verificare puntualmente e pretendere di agire».