«Interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e ammodernamento del nostro patrimonio viario: la Provincia ha esperito otto gare nell’ambito del programma quinquennale 2025-2029 del Decreto ministeriale del 26 aprile 2022 n. 101 e perfezionato i relativi contratti di appalto». Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del presidente della Provincia di BAT, Bernardo Lodispoto.

«Parliamo di opere per oltre 7 milioni e 400 mila euro: un importante finanziamento che ci è stato riconosciuto e che servirà ad avviare a breve un maxi piano di lavori su diverse arterie stradali del nostro territorio. La Provincia ha già provveduto a inviare al ministero la lista degli interventi per i quali era stabilita la stipula dei contratti entro il 28 febbraio 2026. Abbiamo, quindi, già espletato le gare e individuato i contraenti per quasi tutte le opere inserite nel programma: ne restano solo due (vedere allegato, ndr) riferite al 2029 perché per quella annualità la legge fissa termini più ampi. Perciò, tutto procede nel pieno rispetto dei tempi e porteremo a casa risultati particolarmente significativi, che confermano l’efficienza ed efficacia dell’azione dell’ente».