«Nel solco della dialettica politica e delle numerose riflessioni inerenti il confronto pubblico di questi giorni, raccogliamo favorevolmente l’invito, giunto da più parti, affinché si possa portare avanti una campagna elettorale all’altezza della nostra città, non basata dal “volume degli attacchi”, ma dalla qualità delle proposte da sottoporre al vaglio dei cittadini». Sono di questo avviso il consigliere comunale di Azione Gianluca Grumo ed il commissario cittadino del partito Antonio Nespoli che spiegano ancora come «per queste stesse ragioni ci si auspica che ci sia ampia partecipazione al dibattito e un serio confronto sui contenuti, coinvolgendo attivamente le diverse categorie produttive, associazioni, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, nonché i vari ordini professionali».

Obiettivo di Azione è «favorire la partecipazione politica e potenziare il senso di appartenenza ad una comunità. E’ infatti necessario – hanno spiegato Grumo e Nespoli – concentrarsi su alcuni temi fondamentali per la crescita della città: lavoro, servizi, qualità urbana, sostegno alle imprese, attenzione ai giovani, tutela delle fragilità, valorizzazione del nostro centro antico. Pertanto, invitiamo anche le altre forze politiche e i cittadini tutti a portare nel dibattito elettorale idee nuove e proposte realizzabili, coerenti con il funzionamento della macchina amministrativa, in modo tale da avanzare insieme una proposta politica con una chiara visione di città, basata su punti fermi e imprescindibili: concretezza dei programmi, sviluppo delle idee e umanizzazione della proposta».

«Siamo certi che solo così si potrà garantire alla futura maggioranza di governare e all’opposizione di controllare, garantendo a ciascuno il proprio ruolo, senza mai perdere di vista l’unico vero obiettivo da perseguire: la costruzione del bene comune».