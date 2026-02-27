«In fondo sappiamo che ci porteremo dentro ogni volto, ogni battito, ogni respiro, ogni sguardo di quei pazienti». E’ una delle frasi che una soccorritrice in servizio nelle equipe sanitarie del 118 nella BAT ha voluto scrivere in un messaggio toccante ma che valorizza ancor di più il gran lavoro svolto quotidianamente ed h24 da questi angeli del soccorso. Un anno intenso per la Sanitaservice ASL BAT che gestisce in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale provinciale le 18 postazioni di emergenza urgenza. Ben 139324 gli interventi nel 2025 con circa 400 uscite giornaliere e 609200 chilometri percorsi. Complessivamente 13700 codici rossi. In campo sul territorio anche diverse attività straordinarie con postazioni temporanee a Castel del Monte, Canosa (nel periodo della vendemmia) e nel corso di Giornate della Salute.

«Già solo il racconto di questi numeri fa comprendere l’importante attività di questo servizio per la sanità territoriale – ha spiegato la dott.ssa Annachiara Rossiello Amministratrice Unica di Sanitaservice ASL BAT – se a questo aggiungiamo l’estensione della provincia, le tante postazioni e le attività aggiuntive e straordinarie capiamo ancor di più la complessità di gestione sempre in sinergia con l’Azienda Sanitaria Locale. Come Sanitaservice abbiamo ormai completato il secondo anno di attività nell’emergenza urgenza con una particolare attenzione nei confronti dei modelli organizzativi, dell’organizzazione del lavoro, della formazione, della sicurezza nei luoghi e dei mezzi di lavoro oltre ai protocolli di intervento, nella prospettiva del miglioramento continuo per un servizio sempre più efficace ed efficiente. Un sincero grazie al coordinatore e a tutti i nostri autisti e soccorritori, oltre che al Responsabile del Servizio 118 della ASL BAT».

Dal report annuale c’è un aumento degli interventi ed in particolare sia per patologie traumatiche che cardiocircolatorie. Per questo l’emergenza urgenza è sempre più centrale nella sanità territoriale ed è un servizio che nasce dal lavoro in equipe tra diversi enti e con costante aggiornamento: «L’incessante operato del Servizio 118 della ASL BAT, svolto in stretta e virtuosa sinergia con la Sanitaservice – spiega il dott. Iacobone Responsabile 118 Asl BAT – rappresenta quotidianamente un pilastro imprescindibile del sistema di emergenza-urgenza del territorio. Un impegno continuo che si traduce in una risposta tempestiva qualificata e capillare ai bisogni di salute della popolazione, testimoniata anche dal numero di interventi in costante e significativo aumento. Questo dato non è soltanto un indicatore di una domanda crescente, ma soprattutto espressione della fiducia dei cittadini in un servizio efficiente, professionalmente preparato e sempre presente. Un lavoro silenzioso, ma fondamentale».