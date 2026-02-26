Riceviamo e pubblichiamo la soddisfazione del candidato sindaco del centrodestra di Andria, Sabino Napolitano, sulla rottamazione dei tributi:

«Il governo Meloni traccia la strada, il centrodestra di Andria invita a seguirla, e il Consiglio Comunale la intraprende. Il voto all’unanimità della massime assise comunale sull’approvazione del regolamento per la rottamazione dei tributi, mette in risalto la bontà della nostra proposta. Così Andria si inserisce tra i primissimi Comuni in Italia a recepire le indicazioni del governo centrale. In questi ultimi 5 anni e mezzo, l’Amministrazione Bruno oltre a palesare una serie di gravi criticità nella riscossione dei tributi, così come evidenziato nella recente relazione della Corte dei Conti, non ha creato un clima di pacificazione con i contribuenti, proseguendo nell’invio di cartelle errate. Ecco che questa nuova opportunità consente di andare incontro ai cittadini in difficoltà, permettendo loro di rimettersi in regola con i pagamenti senza more ed interessi, ma soprattutto aiutando anche la macchina comunale. Un po’ di luce per i contribuenti andriesi che, purtroppo, continuano a barcamenarsi nella confusione che tutt’oggi si vive all’ufficio Tributi. Servono processi concreti per trasformare in meglio la città, grazie al governo Meloni un primo passo è stato compiuto».