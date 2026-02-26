Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Addario, segretario cittadino del Partito Democratico di Andria:

«Il Comune di Andria a tempo di record ha approvato nella seduta del Consiglio Comunale di ieri un Regolamento che sancisce, se non si era ancora capito, che questa Amministrazione prima di punire tenta di offrire l’opportunità di regolarizzare le posizioni tributarie.

Un grande lavoro è stato svolto dall’Assessore del Partito Democratico, dott. Pasquale Vilella che, dopo esser stato il promotore nel 2023 delle Delibere di Giunta relative alle Aree fabbricabili soggette al vincolo P.A.I., ha tempestivamente predisposto con l’Ufficio Tributi uno strumento che auspichiamo possa rappresentare una opportunità per famiglie e imprese.

Non è stato facile essere il primo Comune d’Italia a dotarsi di un Regolamento che offre la possibilità di regolarizzare avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento notificate fino al 2023 (anno d’imposta 2018) e di regolarizzare pagamenti a partire dal 2021 fino al 2025 senza sanzioni e interessi.

Il Partito Democratico appena sarà pronta la modulistica si farà promotore di un incontro cittadino per chiarire la portata di questo importante strumento.

Questo è un ulteriore risultato che portiamo a casa nel progetto della sana gestione della macchina amministrativa andriese.

Andria è una comunità che ha sempre saputo coniugare rigore e umanità. Aderire a questa misura significa ribadire che il Comune non rinuncia alla riscossione, ma sceglie di farlo con giustizia, buon senso e attenzione alle fragilità, senza penalizzare chi ha sempre pagato puntualmente.

In un momento in cui la credibilità delle istituzioni passa dalla capacità di ascoltare e intervenire con strumenti concreti, questa mozione vuole impegnare l’amministrazione a compiere un passo chiaro: mettere i cittadini nelle condizioni di ripartire, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia tra la comunità e il suo Comune.

Andiamo avanti con Giovanna Bruno Sindaco».