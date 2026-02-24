Andria e la Puglia dialogano a tavola con paesi diversi e culture gastronomiche lontane e profondamente differenti. Questo lo spirito alla base della 17esima edizione di Qoco, il concorso internazionale per giovani cuochi dell’Europa e del Mediterraneo, che vedrà la città federiciana protagonista da domani fino a domenica primo marzo. Dieci gli chef in concorso provenienti da Albania, Spagna, Marocco, Turchia, Romania, Palestina e Italia, tutti selezionati da Slow Food.

Tante le novità per un format che cambia pelle ma non il significato che ruota intorno alla valorizzazione dell’olio evo e del territorio andriese.

Il clou dell’evento sarà sabato 28 febbraio quando Villa Carafa diventerà un vero e proprio set dove gli chef si cimenteranno ai fornelli e presenteranno gli elaborati che una giuria tecnica sarà chiamata a valutare in base a precisi parametri: gusto, originalità, presentazione ed equilibrio generale. La premiazione avverrà sabato sera in piazza Catuma nell’ambito di una vera e propria festa popolare con musica, cabaret e degustazioni.

A supporto dell’evento anche altre aziende eccellenze del territorio, che hanno istituito due premi intitolati a Federico II e allo Spirito mediterraneo. Premi che saranno assegnati agli chef da una giuria d’opinione.

Il servizio di Aldo Losito.