La Fidelis Andria comunica che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è espressa in merito al reclamo proposto dalla Società riguardante le sanzioni comminate dai Giudici Sportivi ai calciatori Ciro Cipolletta, Ruggiero Sapri e Carmine Giorgione.
Qui di seguito quanto disposto in parziale accoglimento del reclamo:
𝗖𝗜𝗥𝗢 𝗖𝗜𝗣𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗔 – ridotta a 3 giornate effettive la sanzione della squalifica relativa alla gara Gravina/ Fidelis Andria del 01/02/2026;
𝗥𝗨𝗚𝗚𝗜𝗘𝗥𝗢 𝗦𝗔𝗣𝗥𝗜 – confermata la squalifica per 4 giornate effettive relativa alla gara Fidelis Andria/ Real Normanna del 08/02/2026;
𝗖𝗔𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘 – ridotta a 2 giornate effettive la sanzione della squalifica relativa alla gara Fidelis Andria/Real Normanna del 08/02/2026.