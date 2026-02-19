«Ancora una volta il Consiglio Comunale si è sciolto per mancanza del numero legale, ancora una volta la maggioranza della sindaca Bruno fugge dalle proprie responsabilità.

L’assise cittadina avrebbe dovuto discutere della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, a seguito della nostra proposta e delle decisioni del governo Meloni per andare incontro ai cittadini». Lo scrive il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Andria.

«La nostra proposta della rottamazione dei tributi non è quella di tutelare gli evasori, bensì quella di andare incontro ai cittadini in difficoltà, permettendoli di tornare ad essere in regola coi pagamenti senza interessi sul passato. Si sarebbe anche dovuto discutere della ritipizzazione urbanistica e delle variazioni delle norme tecniche di attuazione con riferimento all’attuale piano regolatore. Siamo a 3 mesi dalle elezioni, l’agonia di una Amministrazione senza maggioranza sta volgendo al termine. Chiediamo all’Amministrazione Bruno di approvare le norme sulla regolarizzazione dei tributi in favore dei cittadini e andare a casa».