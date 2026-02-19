Riceviamo e pubblichiamo una nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto:

«Pubblicato il bando di gara per la realizzazione della bretella che consentirà l’accesso diretto a Montegrosso: un’opera importante, che decongestionerà il traffico e faciliterà l’accesso nella frazione e nelle aziende agricole del territorio. Come è noto, oggi si giunge a Montegrosso percorrendo la strada provinciale e una rotatoria provvisoria che, con la nuova infrastruttura viaria, sarà eliminata. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 26 febbraio e l’inizio dei lavori è previsto per la metà del mese di marzo. Si tratta di un intervento di potenziamento del nostro patrimonio viario che renderà più agevole e sicura la circolazione stradale nella zona interessata».