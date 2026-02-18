Prosegue il potenziamento della macchina amministrativa della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Altre due unità hanno preso servizio presso l’ente questa settimana, portando avanti il piano di rafforzamento dell’organico previsto nella programmazione del fabbisogno di personale 2025-2027.

Lo annuncia il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, spiegando che si tratta di due istruttori tecnici assunti mediante scorrimento delle graduatorie di concorso. I due neoassunti si aggiungono ai sette che hanno già preso servizio nelle scorse settimane e agli altri che hanno firmato i contratti nei mesi precedenti.

«Con grandi sforzi, ma con altrettanta determinazione, stiamo proseguendo nell’azione di potenziamento della macchina amministrativa provinciale», ha dichiarato Lodispoto, ricordando che «la nostra Provincia, come è noto, aveva una grave carenza di personale, dovuta soprattutto alla scarsità di risorse, e questo ha rallentato anche il lavoro dell’ente». Da qui l’importanza delle nuove assunzioni, «per dare linfa all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa a servizio dei cittadini».