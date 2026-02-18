In vista del primo congresso del neopartito Futuro Nazionale e delle elezioni politiche del 2027, è stato costituito ad Andria il Comitato Costituente – Andria 69. A guidarlo sarà l’ingegnere Francesco Rutigliano che, in coordinamento con l’onorevole Rossano Sasso, opererà per aggregare quanti si riconoscono nei principi fondanti della formazione di destra.

L’acronimo Vitale sintetizza i valori di riferimento del partito: virtù, identità, tradizioni, amore, libertà ed eccellenza. L’obiettivo dichiarato è profondere «ancor più energia alla spinta propulsiva verso il cambiamento dell’Italia nella direzione chiaramente indicata dal generale Vannacci».

A partire dal prossimo 1° marzo saranno istituiti banchetti sul territorio per il tesseramento al nuovo soggetto politico.