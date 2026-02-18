Si sono ufficialmente insediate le commissioni consiliari della Regione Puglia, passaggio fondamentale per l’avvio pieno dell’attività istituzionale. Il consigliere regionale Giovanni Vurchio è stato nominato componente di tre organismi: la seconda commissione, che si occupa di affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e degli enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia; la quarta commissione, competente per industria, commercio, artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale e acquacoltura; e la settima commissione, dedicata a statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali e sistema delle autonomie locali.

Nel corso delle votazioni, Vurchio ha ottenuto all’unanimità la nomina a segretario sia della quarta che della settima commissione, un riconoscimento che testimonia la fiducia e la condivisione trasversale del suo ruolo all’interno dei lavori consiliari.

«Si tratta di commissioni strategiche per lo sviluppo economico, istituzionale e amministrativo della nostra Regione», ha dichiarato Vurchio, aggiungendo che lavorerà «con senso di responsabilità, spirito di collaborazione e attenzione costante alle esigenze del territorio». Il consigliere ha sottolineato come le commissioni rappresentino «il cuore dell’attività legislativa e di controllo: è lì che si costruiscono le risposte concrete per cittadini, imprese ed enti locali».

Un impegno istituzionale che segna l’inizio di un percorso orientato all’ascolto, al confronto e alla proposta, con l’obiettivo di rafforzare la qualità delle politiche regionali e sostenere le comunità locali.