Domani 18 febbraio torna a riunirsi il Consiglio Comunale, alle ore 16. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming. Il Presidente del Consiglio Comunale, in riferimento alla medesima seduta di consiglio, ha disposto l’inserimento di argomento aggiuntivo urgente:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.” Tale argomento va ad aggiungersi all’odg già indicato:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio). Controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva.”. RETTIFICA e INTEGRAZIONE alla Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 27/11/2025.” (prot. n. 0133256 del 29.12.2025)

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Procedimento di ritipizzazione urbanistica di aree nel Comune di Andria (D.G.C. N.208/26.11.2016). Ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia-Bari N. 3587/2000 – Ritipizzazione del suolo identificato in catasto foglio 32 p.lla 420 oggi 371 sub 1, di proprietà degli “Eredi C. F.” ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.56/1980. Adozione.” (prot. n. 0132405 del 23.12.2025)

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “VARIAZIONE DELLE NTA DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 3 LETT. E), LETT. E)BIS, LETT. E)QUINQUIES, E COMMA 3-BIS, DELLA L.R. PUGLIA N.20 DEL 27/07/2001 E SS.MM.II.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEPOSITATE E APPROVAZIONE DEFINITIVA.”

Seguono Ordini del Giorno / Mozioni (10).