Dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi all’interno alla scuola Oberdan di Andria, in merito al ferimento di una docente caduta a causa di un trolley, riportiamo di seguito la nota congiunta di alcuni genitori degli alunni:

«In qualità di genitori delle classi interessate esprimiamo pubblicamente la nostra piena fiducia nella scuola e nel corpo docente in merito al processo di individuazione della supplente chiamata a sostituire la maestra, recentemente coinvolta in un incidente.

In un momento delicato come questo, la priorità condivisa è garantire continuità educativa,

serenità e stabilità ai bambini. I genitori riconoscono l’impegno della Dirigenza scolastica e del team docente nel gestire con professionalità e tempestività la situazione, adottando tutte le procedure previste e operando con senso di responsabilità. Si respingono pertanto con fermezza interpretazioni o strumentalizzazioni che mirano a utilizzare i genitori delle classi interessate per finalità diverse dal benessere degli alunni. La comunità scolastica rimane unita e collaborativa, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno».