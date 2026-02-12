Proseguono in città gli eventi dedicati a Farinelli, a cui l’Amministrazione Comunale ha voluto riservare un programma musicale e culturale con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questo artista nato ad Andria e affermatosi in tutto il mondo. Ecco i prossimi:

Venerdì 13 febbraio – ore 20,30 – REPLICA presso la Scuderie di Palazzo Ducale – “SOLITARY PEOPLE”: lo spettacolo inaugurale dello scorso 6 febbraio ha riscosso notevole successo e per questo si replica. Da un’idea del regista Riccardo Cannone, è un cantiere artistico sviluppato dall’associazione “Il Nocciolo”, in sinergia con l’assessorato alla Bellezza. Un monologo teatrale supportato da musica elettronica dal vivo, frammenti registrati di musica di Porpora, Riccardo Broschi, Britten e un video proiettato sul grande schermo. SOLITARY PEOPLE – cantiere artistico inizia la tessitura di un magnifico arazzo la cui trama è la vita poliedrica di un andriese del ‘700 diventato, grazie alla voce sovrannaturale e ai suoi grandi talenti, un’eminenza del canto, della musicoterapia, della regia teatrale: Farinelli che, nato povero, lascia un patrimonio ingente e che viene collocato dalla stampa inglese nella “gente solitaria”, il popolo numeroso degli evirati cantori. Un precursore della cittadinanza europea che vive e lavora in Italia, in Austria, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, dialogando nelle diverse lingue. Le parole dell’autore Riccardo Cannone, con la musica di Andrea Di Eva, il video editing di Amedeo Lomonte, i disegni animati di vari artisti tra cui Tommy Vindex Regano offrono al pubblico i primi capitoli di una vita straordinariamente romanzata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti da via Vaglio 17.

Sabato 14 febbraio – ore 19 – Chiesa di San Nicola di Myra – “BATTESIMO IN MUSICA”: la serata si apre con “IL PRIMO CANTO”, ossia la presentazione e lettura dell’atto di battesimo di Carlo Brosco, tratto dall’archivio diocesano “San Luca Evangelista”, a cura della bibliotecaria dott.ssa Silvana Campanile, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino”.

→ Seguirà il concerto “FARINELLI: VIAGGIO IN EUROPA”: la chiesa San Nicola di Myra farà da cornice al concerto “Farinelli: viaggio in Europa”, una proposta musicale organizzata dal Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto il coordinamento artistico della prof.ssa Sara Allegretta. Il concerto rende omaggio a Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, detto Farinelli, uno dei più straordinari interpreti della storia della musica, in un viaggio musicale ricco di contrasti e affinità: dagli andamenti più vivaci ai momenti di intensa cantabilità vocale, dal lirismo espressivo al brillante ed audace virtuosismo. Il programma così articolato proposto dalle eccellenze del Conservatorio sarà l&#39;occasione di immergersi nella maestosità del barocco e di vivere la grandezza musicale di Farinelli ad Andria. Musiche di A.N. Porpora, G.F. Haendel, A. Vivaldi, F. Araia, Domenico Scarlatti; Controtenore: Nicolò Tanzella; Cembalista: Giuseppe Gaeta; Cembalista: Benedetto Boccuzzi

→ Nella stessa serata sarà sottoscritto l’Accordo di Collaborazione con il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari per l’avvio di un percorso musicale e artistico in città.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE