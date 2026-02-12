Proseguono in città gli eventi dedicati a Farinelli, a cui l’Amministrazione Comunale ha voluto riservare un programma musicale e culturale con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questo artista nato ad Andria e affermatosi in tutto il mondo. Ecco i prossimi:

Venerdì 13 febbraio – ore 20,30 – REPLICA presso la Scuderie di Palazzo Ducale – “SOLITARY PEOPLE”: lo spettacolo inaugurale dello scorso 6 febbraio ha riscosso notevole successo e per questo si replica. Da un’idea del regista Riccardo Cannone, è un cantiere artistico sviluppato dall’associazione “Il Nocciolo”, in sinergia con l’assessorato alla Bellezza. Un monologo teatrale supportato da musica elettronica dal vivo, frammenti registrati di musica di Porpora, Riccardo Broschi, Britten e un video proiettato sul grande schermo. SOLITARY PEOPLE – cantiere artistico inizia la tessitura di un magnifico arazzo la cui trama è la vita poliedrica di un andriese del ‘700 diventato, grazie alla voce sovrannaturale e ai suoi grandi talenti, un’eminenza del canto, della musicoterapia, della regia teatrale: Farinelli che, nato povero, lascia un patrimonio ingente e che viene collocato dalla stampa inglese nella “gente solitaria”, il popolo numeroso degli evirati cantori. Un precursore della cittadinanza europea che vive e lavora in Italia, in Austria, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, dialogando nelle diverse lingue. Le parole dell’autore Riccardo Cannone, con la musica di Andrea Di Eva, il video editing di Amedeo Lomonte, i disegni animati di vari artisti tra cui Tommy Vindex Regano offrono al pubblico i primi capitoli di una vita straordinariamente romanzata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti da via Vaglio 17.

Sabato 14 febbraio – ore 19 – Chiesa di San Nicola di Myra – “BATTESIMO IN MUSICA”: la serata si apre con “IL PRIMO CANTO”, ossia la presentazione e lettura dell’atto di battesimo di Carlo Brosco, tratto dall’archivio diocesano “San Luca Evangelista”, a cura della bibliotecaria dott.ssa Silvana Campanile, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino”.

→ Seguirà il concerto “FARINELLI: VIAGGIO IN EUROPA”: la chiesa San Nicola di Myra farà da cornice al concerto “Farinelli: viaggio in Europa”, una proposta musicale organizzata dal Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto il coordinamento artistico della prof.ssa Sara Allegretta. Il concerto rende omaggio a Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, detto Farinelli, uno dei più straordinari interpreti della storia della musica, in un viaggio musicale ricco di contrasti e affinità: dagli andamenti più vivaci ai momenti di intensa cantabilità vocale, dal lirismo espressivo al brillante ed audace virtuosismo. Il programma così articolato proposto dalle eccellenze del Conservatorio sarà l'occasione di immergersi nella maestosità del barocco e di vivere la grandezza musicale di Farinelli ad Andria. Musiche di A.N. Porpora, G.F. Haendel, A. Vivaldi, F. Araia, Domenico Scarlatti; Controtenore: Nicolò Tanzella; Cembalista: Giuseppe Gaeta; Cembalista: Benedetto Boccuzzi

→ Nella stessa serata sarà sottoscritto l’Accordo di Collaborazione con il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari per l’avvio di un percorso musicale e artistico in città.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.