Fino a Febbraio del 2027 sarà nuovamente possibile attivare o rinnovare gratuitamente le pec fornite, in modo gratuito, dall’Ente comunale, grazie al rinnovo della convenzione sottoscritta con Anutel già lo scorso anno. Ricorda l’Assessora al Futuro, con delega all’Innovazione tecnologica, che questo progetto sperimentale avviato lo scorso anno ha ottenuto un buon riscontro che ha indotto l’Amministrazione e lo stesso Assessorato a rinnovarlo per il secondo anno consecutivo, dando la possibilità al cittadino richiedente di attivare una pec personale nuova o di rinnovare quella già attivata.

La procedura di attivazione è molto semplice. Basta avere lo SPID e cliccare sul sito comunale il link dedicato “SpidMail – la tua pec gratuita”, seguendo poi la procedura telematica guidata. Per coloro che invece non hanno dimestichezza con le procedure telematiche, si ricorda che è possibile rivolgersi ad un facilitatore digitale presente in uno dei 4 punti di facilitazione digitale attivati in città: Biblioteca Comunale “G. Ceci”, Palazzo di Città (piano terra), Ufficio Tributi in via Bari e Biblioteca Diocesana “T. D’Aquino”.

Fornire gratuitamente delle pec ai cittadini non è solo un’opportunità, ma è anche un investimento che ha l’obiettivo di semplificare e ridurre la distanza tra Pubblica Amministrazione e Cittadino. La Pec è, infatti, uno strumento utile e ormai sempre più necessario, che garantisce accessibilità, sicurezza e trasparenza.