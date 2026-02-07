Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia Locale di Andria nel monitoraggio della circolazione stradale, con un focus mirato sui veicoli a propulsione elettrica. L’intervento odierno ha visto una significativa evoluzione sul piano operativo grazie alla collaborazione interforze. Il servizio è stato espletato congiuntamente dalla Polizia Locale e dall’UPGSP della Questura Bat, a dimostrazione di una visione unitaria della sicurezza urbana. Per garantire la massima efficacia e capillarità nei controlli, il Comando di Polizia Locale ha schierato:

– 6 Motociclisti, tra cui un equipaggio specializzato con “motocivetta”;

– 3 Equipaggi automontati per il supporto logistico e i rilievi tecnici.

Anche in questa occasione, l’attività di controllo si è avvalsa del supporto tecnico dell’Ufficio Mobile di Revisione della Motorizzazione Civile di Bari. L’attenzione si è concentrata sulla velocità massima e sulla potenza dei motori, spesso oggetto di alterazioni illecite che trasformano le bici elettriche in veri e propri ciclomotori. I dati raccolti ieri, venerdì 6 febbraio: 51 veicoli controllati, di cui 20 monopattini e 31 bici elettriche di cui 5 sono risultate irregolari e poste sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca, sono state comminate 40 sanzioni amministrative per un totale di circa € 18.000.