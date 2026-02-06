Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’Intergruppo consiliare (composto da Michele Di Lorenzo, Gianluca Grumo, Michele e Vincenzo Coratella):

«In città assistiamo a un fenomeno sempre più evidente: strutture sportive comunali già gestite da privati, altre che si vorrebbero affidare nuovamente a privati. La domanda sorge spontanea: che considerazione ha questa Amministrazione delle associazioni e delle società sportive che ogni giorno si impegnano per togliere i nostri ragazzi dalla strada, offrendo loro allenamenti, percorsi educativi e la possibilità di praticare sport agonistico nel rispetto di regole e valori?

Lo sport rappresenta un presidio sociale fondamentale, una risorsa educativa e comunitaria che forse questa Amministrazione non riesce neppure a immaginare nella sua reale portata. Il nostro impegno sarà chiaro e concreto: sostenere le società e associazioni sportive in ogni modo possibile, riconoscendo il loro ruolo insostituibile nella costruzione di una comunità sana, inclusiva e attiva. Ad altri lasciamo l’apparire. Magari dopo una foto in palestra o in piscina. Presenteremo una interrogazione con discussione in aula al fine di permettere al Consiglio Comunale di partecipare direttamente al dibattito cittadino ed esprimere una valutazione sulle scelte operate dalla amministrazione».