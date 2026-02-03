“Storia e memoria. Per un nuovo Umanesimo musicale”, ultimo evento della programmazione allestita per celebrare la Giornata della Memoria, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci”. La musica si fa luce di speranza, la memoria si trasforma in responsabilità collettiva, i libri custodiscono la Storia, affinché ciò che è stato vissuto, scritto e suonato non venga mai dimenticato. Interverrà il maestro Francesco Lotoro.

Da più di trent’anni Francesco Lotoro, pianista e compositore, recupera la musica scritta nei Campi di concentramento e nei luoghi di cattività civile e militare tra il 1933, anno dell’apertura del Lager di Dachau, e il 1953, anno della morte di Stalin e graduale liberazione degli ultimi prigionieri di guerra detenuti nei Gulag sovietici. Un instancabile lavoro di recupero, studio, revisione, esecuzione e registrazione ha portato alla costruzione di un archivio di ottomila opere di musica concentrazionaria, diecimila documenti di produzione musicale nei Campi (microfilm, diari, quaderni, registrazioni fonografiche, interviste a sopravvissuti) e tremila pubblicazioni universitarie, saggi di musica concentrazionaria e trattati musicali prodotti nei Campi.

Un viaggio nella Musica e nella Storia che svela un modo nuovo di raccontare i capitoli più bui del Novecento. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Avv. Giovanna Bruno e all’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.