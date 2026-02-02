La polizia di stato ha sventato una rapina ai danni di un autotrasportatore che trasportava olio alimentare. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi da un equipaggio della sezione polizia stradale di Barletta-Andria-Trani, impegnato nel servizio di controllo e vigilanza delle principali arterie della provincia.

Durante la marcia, il mezzo pesante è stato affiancato da un’autovettura con più soggetti a bordo, i quali hanno intimato al conducente di fermarsi e scendere. Nel corso dell’azione, uno dei soggetti ha esploso un colpo d’arma da fuoco, verosimilmente a scopo intimidatorio.

In quei brevi e concitati istanti, una pattuglia della polizia stradale ha notato quanto accaduto e si è immediatamente avvicinata ai soggetti, i quali, desistendo dal loro intento criminoso, si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri, fino a quando l’autovettura ha fatto perdere le proprie tracce.

La prontezza di intervento degli operatori ha consentito di evitare che i malfattori si impossessassero del carico di circa 120 quintali di olio di vario tipo per un valore stimato di oltre 60 mila euro.

Sono attualmente in corso attività di indagine per l’identificazione dei responsabili, dirette dalla procura della repubblica di Trani.