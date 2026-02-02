Una donna di 96 anni è deceduta nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell’ospedale di Andria ma sulla sua morte la procura di Trani ha aperto un’indagine per accertarne le cause. La donna, giunta già in condizioni giudicate gravi, è caduta dal letto ospedaliero sbattendo la testa. L’anziana era in attesa di esser trasferita in reparto.

Come atto dovuto, la Procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l’autopsia, che è stata eseguita oggi dal medico legale Federica Mele nel Policlinico di Bari. Gli accertamenti medico legali dovranno stabilire se la caduta abbia contribuito al decesso.