Si è svolta domenica 30 novembre, nella cornice di Masseria Cariati, il tradizionale incontro conviviale degli associati e degli amici di Insieme per l’Africa. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività portate avanti dall’associazione nel 2025, un anno particolarmente significativo.

Durante l’incontro, il presidente Riccardo Matera ha ricordato il completamento di due importanti opere in Etiopia: una scuola media nel villaggio di Dida e una scuola dell’infanzia nel villaggio di Hobe, entrambe già operative dall’inizio dell’anno scolastico. A queste, va ad aggiungersi la donazione di un mezzo agricolo alla missione salesiana nella comunità di Dilla (Etiopia).

Il presidente Riccardo Matera ha poi presentato, a nome del direttivo, il nuovo e ambizioso progetto che vedrà Insieme per l’Africa impegnata nella costruzione del Centro medico-sociale “Saint Raphael” a Yorokpodji, nella diocesi di Atakpamé, in Togo. Il progetto è stato illustrato alla presenza di don Francesco Gramegna, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta di Cassano delle Murge, e della famiglia Pastore, in rappresentanza dell’associazione intitolata a Luciana Pastore, giovane dottoressa scomparsa prematuramente.

«Questo progetto – commenta il Presidente Matera – richiede la collaborazione di tutti: da soli non riusciremmo a realizzare un presidio medico-sociale così importante, destinato a popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà e in un contesto igienico-sanitario molto precario. Parliamo di comunità colpite da gravi patologie infettive — gastroenteriti, tubercolosi, malaria, HIV — e segnate da alti livelli di malnutrizione e mortalità perinatale. L’unione tra associazioni e una visione realmente condivisa possono rendere possibile un’iniziativa complessa e onerosa, ma fondamentale. Non abbiamo la presunzione di risolvere tutti i problemi socio-sanitari del Togo, ma dinanzi alla richiesta di aiuto del vescovo Touho della diocesi di Atakpamé, abbiamo scelto di tendere una mano. Oggi chiediamo a tutti di fare lo stesso».

Per sostenere il progetto, l’associazione ha avviato la campagna dei “mattoni solidali”: un’attestazione simbolica del valore di 10 euro che consentirà, tramite una donazione, di contribuire concretamente alla costruzione del Centro “Saint Raphael”.