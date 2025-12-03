Bari e Barletta-Andria-Trani sono state scelte da Confindustria quali Capitali della cultura d’impresa 2026. A partire da febbraio prossimo saranno animate da una serie di eventi aperti alle comunità cittadine per rafforzare il legame tra imprese, cultura, scuola, comunità e territorio.

«Dopo Napoli – dichiara il Sindaco avv. Giovanna Bruno – il riconoscimento viene attribuito per la seconda volta a un territorio del Sud Italia, a conferma della vitalità economica e alla crescita dello stesso. Ci auguriamo che questa iniziativa incida ulteriormente nella valorizzazione dell’economia locale, capace di generare ricchezza sociale e occupazionale per il territorio stesso. La Puglia è una ”comunità viva che restituisce energia e risultati”, come ha ribadito il Governatore Emiliano nel suo discorso di saluto alla Regione. E’ proprio vero: questa Regione negli ultimi dieci anni si è fortemente evoluta, ha raggiunto grandi obiettivi a beneficio delle città e dei piccoli comuni, nelle aree interne e costieri, tutti concentrati a tirar fuori le migliori energie, mettendole a sistema. Al Governatore uscente Michele Emiliano il mio ringraziamento personale e istituzionale per ciò che durante il suo mandato si è costruito e raggiunto, riconosciuto ovunque. Un plauso al mondo delle imprese, protagoniste di questo costante sviluppo di qualità».