Papà Geppetto ha amato il suo burattino di legno non meno del suo Pinocchio diventato bambino. Oggi, però, è un nuovo cuore a prendere vita: un cuore che attraversa avventure, ascolta i consigli della Fatina e del Grillo Parlante e continua a donare emozioni ai bambini… e a tutti i cuori capaci di restare un po’ bambini.

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 10:30, presso il Presidio di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna dei Padri Trinitari di Andria (Via Corato n. 400) andrà in scena uno spettacolo speciale realizzato dai ragazzi che frequentano la struttura. Un momento artistico e inclusivo, frutto di impegno, creatività e di un percorso educativo e riabilitativo che trova nel teatro uno strumento prezioso di espressione e crescita.

L’evento rappresenta un’occasione significativa per condividere con la comunità la magia del Natale attraverso la sensibilità e la forza dei giovani protagonisti, che con entusiasmo porteranno sul palco una rivisitazione emozionante ispirata alla storia di Pinocchio. L’iniziativa è aperta a tutti, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto quotidianamente nel percorso riabilitativo e dare voce ai ragazzi e al loro talento.

Un appuntamento da non perdere, ricco di emozioni, sorrisi e spirito natalizio.