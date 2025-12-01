Torna l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo Borgo Montegrosso, il centro storico, il quartiere San Valentino, il Quartiere Fratta, Santa Maria Vetere, San Giuseppe Artigiano, Madonna Della Grazia, Sant’Agostino, SS. Trinità Sacre Stimmate, l’Esecutivo cittadino torna nei quartieri della città, incontrando i cittadini.

Il prossimo incontro è calendarizzato per mercoledì 3 dicembre alle ore 19 e sarà ospitato presso il Centro Sociale Club d’Argento, in piazza Murri, nel quartiere Monticelli. La Giunta in Quartiere è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.

Chiunque voglia promuovere una Giunta di quartiere, come associazioni, parrocchie, realtà territoriali, comitati ecc… ma anche per suggerimenti, proposte, iniziative o segnalazioni può farlo scrivendo a questo indirizzo di posta: [email protected]